Fiesp prevê nível de emprego negativo em 2002 A Fiesp acredita que o maior ritmo de atividade industrial previsto para o segundo semestre deste ano não será suficiente para recuperar as perdas no nível de emprego do primeiro trimestre, de 15.502 vagas, e do segundo trimestre devido ao ritmo lento provocado pela demanda enfraquecida, afirmou hoje a diretora do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon), Clarice Messer. Sendo assim, 2002 deverá ter um número de demissões maior que o de contratações, o que fará o nível de emprego se retrair em relação ao ano passado. É uma situação crítica diante do fato de que a indústria fechou 32.437 postos de trabalho em 2001. Os dados divulgados hoje pela Fiesp mostram que só nos primeiros três meses de 2002 se fechou quase a metade das vagas encerradas em 2001 - março teve queda de 0,32% ante fevereiro, com o fechamento de 5.051 postos de trabalho. Os dados fizeram a entidade rever a posição, manifestada em março, de que a recuperação no emprego começaria a partir deste mês ou de maio. "A perspectiva é de novas perdas entre abril e junho. Há espaço para recuperação no segundo semestre, mas dificilmente na mesma proporção das perdas dos seis primeiros meses", disse Clarice. De acordo com ela, mesmo quando a recuperação começar, será bem gradual. "Hoje as indústrias estão com capacidade ociosa, com funcionários parados. Primeiro os empresários ocupam mais o atual quadro de funcionários para depois, quando a recuperação econômica se consolidar, voltar a contratar", argumentou. Para a indústria paulista fechar o ano com emprego positivo, terá que reverter o quadro de 50.041 vagas fechadas nos 12 meses terminados em março. "O dado de 12 meses é o que nós consideramos mês a mês", informou Clarice. Ou seja, esse número terá que ser reduzido gradualmente no decorrer dos meses até virar positivo até dezembro, quando os 12 meses representarão 2002. Segundo Clarice, isso só será possível a partir do momento em que houver crescimento da demanda. "O salário real tem caído, está havendo perda do poder aquisitivo e o crédito não cresce. Só quando isso for revertido, com a economia crescendo, é que poderemos ter um maior aumento da atividade industrial e conseqüente recuperação do emprego", afirmou. Apesar de tudo, Clarice ainda vê pontos favoráveis nos números divulgados hoje. "Em fevereiro, dos 49 sindicatos pesquisados, 12 apenas tiveram desempenho positivo. Em março, foram 19", citou. "A recuperação está atingindo um número maior de sindicatos, então há perspectiva de melhora no futuro", disse. Segundo ela, sindicatos como os de máquinas, que teve recuperação de 0,95% em março ante fevereiro e de 1,82% no trimestre; fiação e tecelagem, de 0,1% em março; e de malharia e meias, cuja recuperação foi de 0,37% no mês passado, são os que estão fazendo o ritmo de demissões diminuir. "Estão compensando as perdas em sindicatos importantes, como estamparia de metais (-0,66% em março ante fevereiro)", afirmou.