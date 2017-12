Fiesp prevê que emprego em 2004 será recorde de dez anos O nível emprego na indústria paulista deve encerrar 2004 com o maior crescimento dos últimos dez anos. Segundo estimativa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a alta no ano ficará em torno de 4% ante 2003, com criação de cerca de 65 mil postos de trabalho. No período 1995 a 2004, o único ano positivo para o nível de emprego havia sido 2000, com alta de 1,71% sobre 1999, ou mais 27,416 mil vagas. O nível de emprego em setembro também foi destaque: alta de 0,33% sobre agosto, o melhor nível para o mês desde setembro de 2000, quando a alta foi de 0,34%. De acordo com o responsável pela divulgação da pesquisa de Nível de Emprego, Nilton Bastos, a variação mostra que o emprego entrou em um ritmo de alta mais estável, sem os grandes saltos que aconteceram em junho (0,79%) e julho (0,76%). Destaques Um dos grandes destaques do mês foi o setor de máquinas, de forte peso no índice. A retomada de investimentos na modernização da indústria e a manutenção da alta das vendas externas elevaram o emprego no setor em 0,68% sobre agosto. Outros segmentos de peso, como congelados e supercongelados (2,48%), indústria gráfica (2,41%) e material plástico (2,17%), também comprovam que tanto o mercado externo quanto o interno contribuem para o desempenho positivo do emprego. De janeiro a setembro,o nível de emprego cresceu 3,34% sobre o mesmo período do ano passado, com criação de 51,369 mil postos de trabalho. No acumulado de 12 meses até setembro, a alta foi de 3,40% com 52,211 mil vagas.