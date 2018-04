Fiesp propõe zerar PIS e Cofins da cesta básica O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, apresentou hoje um estudo que propõe zerar as alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) que incidem sobre alimentos da cesta básica. Se adotada, a medida causaria uma renúncia fiscal de R$ 3,6 bilhões. A alíquota média sobre esses alimentos é de 2,8%, mas, em alguns casos, como óleo de soja, chega a 9,25%.