Fiesp quer divulgação do cadastro positivo de clientes bancários O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Horácio Lafer Piva, defendeu hoje a portabilidade do cadastro positivo dos clientes bancários para a redução do custo do crédito. Ele disse que a possibilidade de o empresário carregar o histórico positivo de sua relação com o banco e poder transferi-lo para outra instituição financeira é "muito importante e deve avançar". A inadimplência é hoje visível a todos os bancos por meio de cadastros gerais, mas o histórico do bom pagador ainda é mantido em sigilo pelas instituições financeiras, que temem perder o cliente. Com a divulgação dessas informações, o custo da concessão de crédito para o bom pagador deve cair. Para uma platéia de banqueiros e de profissionais de tecnologia, Piva pediu também mais atenção das instituições financeiras às pequenas e médias empresas. "As grandes conseguem conversar de igual para igual com os bancos. Já as pequenas têm potencial, mas enfrentam burocracia." O presidente da Fiesp acredita que um desafio das instituições financeiras agora é desenvolver tecnologia de crédito para avaliar de forma eficiente as pequenas empresas. Durante a palestra, ele também afirmou que a redução dos juros tornará o crédito mais atrativo e fará com que as companhias brasileiras voltem a buscar dinheiro nos bancos.