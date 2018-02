Fiesp reduz projeção para PIB 2006 A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) divulgaram nesta quinta-feira as projeções revisadas para este ano do PIB global e do PIB industrial do País. As revisões decorrem da frustração com o resultado do PIB brasileiro no primeiro semestre, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. Segundo as duas entidades, o crescimento de 2,2% do PIB no primeiro semestre deste ano ante o primeiro semestre de 2005 foi "medíocre e aquém das previsões mais pessimistas". A Fiesp passou a projetar PIB global para 2006 entre 2,5% e 3%, enquanto a previsão anterior era de 3,5% e já havia sida revisada ao longo do primeiro semestre. "Um PIB de 4% é uma absoluta miragem, algo que não existe", disse o diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp, Paulo Francini, para contrapor as projeções que vêm sendo feitas pela equipe econômica do governo. A Fiesp revisou a projeção do PIB industrial de 2,9% a 3,9% para 2%. "Se notarmos que o crescimento do PIB no primeiro semestre ficou em 2,2% e a indústria atingiu 1%, entendemos que o PIB industrial ficará no acumulado deste ano abaixo do PIB global e, por isso, estabelecemos esse índice de 2%", afirmou Francini. O Ciesp, por sua vez, rebaixou a projeção do PIB global para 3%, de 3,5% a 4% anteriormente. De acordo com o diretor de Economia do Ciesp, Boris Tabacof, a projeção foi revista por causa do fraco desempenho do PIB industrial no primeiro semestre e por estimar recuo das exportações industriais como resultado da valorização cambial. Além disso, o Ciesp vê sinais de desaquecimento da economia mundial e, no ambiente doméstico, fim da capacidade do consumidor para a tomada de crédito. "Em qualquer lado que possamos olhar nada anima o crescimento da indústria", disse Tabacof. Para o PIB industrial, o Ciesp passou a projetar crescimento de 3,5% a 4% ante projeção anterior de 4% a 4,5%. Tabacof observou ainda que os juros reais seguem muito elevados e de uma forma mais potencializada quando se avalia os spreads bancários cobrados de consumidores, comércio e indústria. Política monetária A política monetária conduzida pelo Banco Central não é de êxito, mas de erro, avaliou nesta quinta o diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp, Paulo Francini. Segundo ele, existe uma correlação entre as metas de inflação, a política monetária e a atividade produtiva do País. Por isso, ao estabelecer uma meta de inflação de 4,5%, o Conselho Monetário Nacional (CMN) abriu espaço para um determinado nível de atividade que não será atingido, porque o aperto de política monetária promovido pelo Banco Central indica que a inflação do ano ficará em 3,7%. "Ao atingir inflação de 3,7%, deixa-se de ocupar um espaço de atividade produtiva que estava previsto e, assim, a inflação do ano ficaria em 4,5%. A meta de inflação foi decidida dentro de um limite de crescimento, que não será atingido, e o que é tratado como êxito, é, na verdade, erro", afirmou. De acordo com Francini, se a inflação atingisse o centro da meta, de 4,5%, haveria crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da ordem de 1 ponto porcentual e mais 400 mil empregos seriam criados este ano. "E ainda batemos palma para quem faz essa bobagem", ironizou, referindo-se à condução da política monetária conduzida pelo Banco Central. A Fiesp apresentou também um estudo em que a taxa Selic real média de 2006 está em 12,4% ao ano, após o corte de 0,50 ponto porcentual promovido na quarta-feira pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC. Além disso, os juros estão hoje na casa de 11,7% ao ano, considerados elevados para estimular produção e insuficientes para diminuir o fluxo de investimentos financeiros e, assim, abrir espaço para desvalorização do real ante o dólar. "Podemos entender que o Banco Central considera a taxa real de juros num patamar adequado e que não deve cair mais. Esse nível continua sendo fortemente atrativo para o capital financeiro, já que, se tomarmos a taxa prime/libor, somada ao risco país, atingiríamos uma taxa de 6% a 7% ao ano e nós oferecemos aqui mais de 10% de juros reais", observou. "Oferecemos, portanto, uma fantástica remuneração ao setor financeiro e não vamos interferir no comportamento do câmbio. Eis um mau cenário que o BC nos propicia", acrescentou.