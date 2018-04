Fiesp saúda decisão sobre minirreforma tributária A indústria paulista aplaudiu a decisão do presidente Fernando Henrique Cardoso, de editar uma Medida Provisória de minirreforma tributária para eliminar a incidência, em cascata, do PIS. "Qualquer mudança tributária tem efeito muito forte sobre a expectativa das empresas. Uma mudança que venha a dar competitividade tem um efeito positivo imediato", afirmou Clarice Messer, diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). De acordo com ela, a carga tributária é ?extremamente relevante? nos custos das empresas. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), encomendado pela Fiesp no fim do ano passado, mostra que a incidência cumulativa de PIS/Pasep, Cofins e CPMF sobre 30 setores industriais aumenta o custo dos produtos em 10%, em média. Clarice disse ainda que o fim da cumulatividade do PIS se torna mais importante neste momento em que ainda há escassez de financiamento. "As empresas estão sofrendo pressão de custos por conta do dólar e da escassez de financiamento. Por isso estão substituindo investimentos por capital de giro, buscando liquidez. O fim da cascata do PIS e também o aumento das linhas de crédito para exportação são medidas importantes para a indústria", explicou.