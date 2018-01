Fiesp volta a pedir ampliação do Conselho Monetário Nacional O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, voltou a defender a ampliação do Conselho Monetário Nacional (CMN) dos atuais três membros para uma equipe com nove integrantes, entre representantes do governo, do setor privado e dos trabalhadores. Segundo ele, o CMN é responsável por decisões relevantes para o cenário econômico do País e não pode se limitar a apenas três representantes governamentais. "É o Conselho Monetário que traça a meta inflacionária, que revisa a TJLP (taxa de juros de longo prazo) trimestralmente, que define as normas da política cambial e regras de financiamento. Sua importância é grande demais para que fique tão fechado", afirmou Skaf. Atualmente, o CMN é integrado apenas pelo presidente do Banco Central e pelos ministros do Planejamento e da Fazenda. Skaf discutiu o assunto em um encontro com o ministro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), Jaques Wagner (PT-BA), realizado na manhã de hoje na sede da Fiesp. Segundo ele, o ministro parece estar ponderando a questão "com boa vontade", o que deve aumentar as chances de um resultado positivo nas negociações com o governo. Skaf disse ainda que o tema será discutido em uma reunião do CDES, agendada para a próxima segunda-feira, em São Paulo. "Acredito que, se o ministro estivesse contra a proposta, ele desestimularia esta reunião. A impressão é de que ele está ponderando esta proposta com boa vontade", afirmou Skaf. Considerando as funções do CMN, Skaf disse que o encontro com o ministro também envolveu questões como a queda do câmbio e a alta da taxa de juros. De acordo com ele, a Fiesp está elaborando uma proposta de modernização da legislação cambial, que será entregue ao Congresso Nacional.