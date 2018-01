Fiesp volta a reduzir estimativa para o PIB de 2006 O diretor do departamento de pesquisas e estudos econômicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Francini, revisou para baixo, nesta quinta-feira, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) projetado pela entidade em 2006 de 2,8% para 2,6% ou 2,7%. O diretor do departamento revisou também a previsão de crescimento do PIB industrial para este ano de 2,2% para 2%. Segundo Francini, a Fiesp foi uma das primeiras entidades a projetar o crescimento do PIB para baixo de 3% ao ano. Entretanto, ressaltou ele, o acerto da projeção não traz alegria para a entidade. "Embora o fato de termos previsto um PIB abaixo de 3% neste ano nos traga orgulho, o índice nos traz tristeza porque realmente se confirmou", disse o diretor. "Mais uma vez, como em 2005, teremos um crescimento pífio, medíocre", acrescentou. Francini ressaltou que embora o crescimento de 2006 tenha ficado abaixo do esperado, ainda há esperanças em relação a 2007. Segundo ele, durante a campanha eleitoral os candidatos à presidência da República tiveram a chance de perceber o quanto a sociedade está cansada de políticas que não promovem o crescimento do País. "Existe hoje na sociedade o cansaço em relação à política de não crescimento", afirmou. "Agora que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia seu segundo mandato, ele vai ter de dar resposta a este cansaço. O crescimento passa a ser a efetiva prioridade desse segundo mandato, pois coincide com a demanda social", complementou. Para Francini, outro consenso que já é percebido pela maior parte da sociedade é que os juros estão fora do lugar. "O Banco Central errou a mão na condução da política de juros. Não se sabe o quanto, mas sabe-se que errou". Ele citou também o câmbio como uma das variáveis que não está no lugar. Porém, de acordo com o diretor, esses fatores devem ser corrigidos em 2007 para que o Brasil atinja um crescimento mais vigoroso no ano que vem. Emprego Francini estimou que o crescimento do nível de emprego da indústria paulista em 2006 deve ficar em 2%, desempenho que classificou como "aquietado, morno, para não dizer um pouco frio", mas sem surpresas. "Com esse número próximo de zero em outubro, nós já sabemos que o destino da indústria de transformação em 2006 está traçado. Um destino evidentemente ruim, que repete um pouco a história recente do ano anterior. O ano de 2006 está perdido e deixamos nossas esperanças para 2007. Sempre temos um estoque de esperança para usarmos no próximo ano", afirmou. "Agora vamos assistir à queda do emprego que sempre ocorre no final do ano, puxado por alguns setores como o sucroalcooleiro, porque é final de safra. Estamos na má rota que havíamos previsto que iríamos percorrer", acrescentou. Para Francini, o anseio por um maior crescimento econômico em 2007 não é apenas do setor produtivo, mas de toda a sociedade. "Não é só da produção, é da sociedade brasileira, e essa percepção os candidatos à Presidência da República tiveram ao percorrer o País em campanha eleitoral. Acho que o presidente Lula teve essa clara percepção de que a sociedade brasileira está cansada de não crescer", considerou. Segundo o diretor, para o País crescer de forma consistente e vigorosa em 2007, é necessário corrigir os "pontos fora do lugar". "A taxa de juros está fora do lugar, a taxa de câmbio está fora do lugar, o gasto público está fora do lugar, a carga tributária está fora do lugar. Percebidos esses pontos, é preciso ter um trabalho conseqüente de levar todas essas coisas ao seu devido lugar. Tendo êxito nisso, o Brasil não tem porque não crescer", declarou. A Fiesp deve anunciar suas projeções para crescimento do PIB, PIB industrial e nível de emprego em 2007 em dezembro. Matéria alterada às 17h28 para acréscimo de informações