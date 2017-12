Fiesta de cinco portas em promoção A rede de concessionários Ford faz promoção até o fim do mês para tentar reduzir os estoques do Fiesta cinco-portas, modelo 2001/2001, oferecendo o carro por um preço a partir de R$ 15,4 mil - o que significa cerca de 12% de desconto na versão GL 1.0. Com frete (R$ 250,00) e pintura metálica (R$ 400,00) já incluídos no valor, o Fiesta pode ser adquirido nas revendedoras, por exemplo, por R$ 16.050,00. Pela tabela da montadora, seu preço básico sugerido é o de R$ 17.484,00. As concessionárias oferecem os modelos de diversas cores para pronta entrega. O consumidor ainda recebe gratuitamente em todas as lojas da rede o Ford Mobility, garantia de três anos para alguns itens.