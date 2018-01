Fiesta: venda pela Internet amanhã A Ford inicia amanhã as vendas do Fiesta Street pela Internet, por meio do sistema Ford Direct. O anúncio foi feito pelo presidente da montadora no Brasil, Antonio Maciel Neto, durante o 21º Salão Internacional do Automóvel, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. De acordo com o diretor de vendas da Ford, Ricardo Strunz, o modelo vai custar entre R$ 13,7 mil e R$ 13,8 mil, com o frete nacional incluído. Na concessionária, o modelo 2001 custa R$ 14.100,00. A principal novidade do site (veja o link abaixo) é a possibilidade de o pagamento ser realizado inteiramente on-line, por meio de convênios com os bancos Itaú e Bradesco. O diretor da Ford informou que estará disponível para venda na fase inicial um volume de 200 veículos, na versão Fiesta GL 1.0 três portas, nas opções de cor branca, preta e prata.