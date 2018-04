Fiex tem rendimento maior que DI e Bolsa Os Fundos de Investimento no Exterior, conhecidos como Fiex - que investem em títulos representativos da dívida externa da União -, apresentam um bom rendimento no acumulado do ano, de acordo com relatório diário da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Até o dia 4 de abril, estes fundos registram rentabilidade nominal de 6,38%. Para se ter uma idéia, os fundos referenciados DI, que pagam taxas de juros pós-fixadas, tiveram no mesmo período rendimento nominal de 4,45%. Os fundos de ações Ibovespa Indexado, que acompanham a valorização das ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), registram também no mesmo período uma queda de 3,38%. Já os fundos cambiais, cujos papéis que compõem a carteira pagam uma taxa de juros prefixada mais a variação do dólar, apresentam ganho nominal de 1,34%. Apesar de, como os fundos cambiais, o Fiex também sofrer perda com a queda do dólar, já que os títulos são vendidos no exterior, eles ainda conseguiram ter bom ganho. Isso porque a melhora das condições econômicas do País provocou uma alta no preço dos papéis da dívida brasileira negociados no exterior. Esta valorização dos títulos brasileiros têm impacto direto sobre o rendimentos destes fundos, já que compõem as carteiras. Nos últimos dias, porém, devido à baixa do preço dos papéis da dívida brasileira no exterior, os Fiex passaram a apresentar uma ligeira queda. De acordo com os dados da Anbid, até o dia 4, a perda é de 0,22%. No acumulado do mês, até terça-feira, o C-Bond, título brasileiro com maior liquidez (facilidade de negociação no exterior) apresenta uma baixa de 0,38%. Veja a lista dos dez maiores rendimentos dos Fundos de Investimento no Exterior (até o dia 8 de abril). Fundo Fundo rendimento no ano (%) rendimento no mês (%) rendimento no dia (%) Hedging Griffo Global FAC 7,56 -0,88 -0,61 Boston FIE 6,51 -1,42 -0,56 Voyager Fiex 6,42 -1,55 -0,68 Bozano EXT 6,36 -1,60 -0,76 Credit Suisse Csam Fiex 6,31 -1,21 0,46 Finasa EXT 5,90 -2,30 -1,14 Unibanco Ufex 5,88 -1,21 -0,23 JP Morgan Sovereign Fiex 5,63 -1,73 -0,56 CCF ? Premier 5,47 -1,61 -0,59 BBA Icatu Fiex Index 5,09 -1,49 -0,54