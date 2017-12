Fifa e Portinari são homenageados em moeda O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira o lançamento das moedas comemorativas ao centenário de nascimento do pintor Cândido Portinari, e dos 100 anos de fundação da Fifa. Segundo o diretor de Administração do Banco Central, João Antônio Fleury, o Brasil foi um dos quatro países no mundo convidados pela Fifa para fazer o lançamento das moedas de comemoração ao centenário de sua fundação. "A França foi convidada por ter sido a primeira sede da Fifa, a Suíça por ser a atual, o Uruguai por ter sediado a primeira copa de futebol e o Brasil por ser o único país no mundo a ter conquistado cinco copas", explicou Fleury. A Casa da Moeda confeccionará 20 mil moedas de prata e 10 mil de ouro. No Brasil, só serão vendidas duas mil moedas de prata, ao valor de R$ 39,06 cada. Todo o lote restante será vendido em 100 países no mundo. A moeda de ouro será vendida a 137,08 Euros, o equivalente hoje a R$ 457,21. O valor da moeda de prata será de 11,71 Euros. O lançamento da moeda acontecerá no dia 1º de janeiro de 2004. Não haverá venda de moedas de ouro no País exatamente devido ao alto custo. "Essa é a primeira vez na história que a Casa da Moeda participa de um projeto internacional de elaboração de moedas comemorativas", destacou o diretor do BC. Outro fato bastante comemorado é que o desenho de um dos lados da moeda será o definido por uma equipe brasileira. "De um lado teremos desenhos referentes aos países emitentes das moedas, e no outro teremos uma bola estilizada, projeto apresentado pela equipe brasileira", disse Fleury. Portinari No caso da moeda comemorativa dos 100 anos de nascimento do pintor Portinari, a Casa da Moeda cunhará, inicialmente, duas mil moedas de prata, podendo chegar até a 20 mil moedas, dependendo da procura. O valor de venda será de R$ 54,00. O lançamento está previsto para 22 de dezembro. As moedas poderão ser adquiridas no Brasil no Banco Central ou pelo site do Banco do Brasil na Internet.