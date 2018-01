Figueiredo: oferta de crédito será maior O volume de operações de crédito para pessoa física teve, entre março deste ano e março do ano passado, um crescimento de R$ 7,134 bilhões, revelou o diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, em depoimento à Comissão de Economia da Câmara. Segundo ele, "a oferta de crédito ainda é pequena e tende a crescer mais". De acordo com reportagem de Renato Andrade O economista justificou os dados apresentados aos parlamentares afirmando que o Brasil viveu, de 1994 a 1998, um período de taxas de juros bastante elevadas, que resultou na diminuição das operações de crédito no sistema bancário. Outro ponto que também dificultou a oferta de crédito nesse período, segundo Figueiredo, foi a grande variação do nível de inadimplência no Brasil. Já a partir do segundo semestre do ano passado, esse nível de inadimplência vem se estabilizando, reduzindo o custo de oferta de crédito. Figueiredo lembrou ainda que o aumento da dívida líquida do setor público contribuiu para a redução da oferta de crédito. De acordo com os números apresentados pelo diretor, em 1994 essa dívida representava 34% do PIB e hoje está por volta de 48% do PIB. Como os títulos do governo pagam juros altos, os aplicadores preferem comprar estes títulos a emprestar a pessoas físicas e empresas.