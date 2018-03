Fila da soja no porto de Paranaguá chega a 50km A fila de caminhões na BR-277 em direção ao porto de Paranaguá, no Paraná, atingiu hoje cerca de 50 quilômetros, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A estimativa é de que sejam escoadas pelo porto cerca de 6 milhões de toneladas de soja para exportação, até junho ou julho. No ano passado, o volume foi de 5,1 milhões de toneladas. O Brasil poderá exportar este ano até US$ 7,5 bilhões, um crescimento de 12% na comparação com 2002, de acordo com a Administração Portuária de Paranaguá e Antonina (APPA). O embarque do complexo soja pode chegar a 10,5 milhões de toneladas em Paranaguá, ao longo do ano. Além dos estados de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o porto paranaense recebe soja da Bolívia, Paraguai e Chile. O porto tem um sistema de programação prévia para carga, chamado carga on-line, pelo qual é feita via internet a programação de chegada dos navios, a armazenagem e o embarque. Mas a APPA admite que o sistema não foi suficiente para atender a demanda este ano, porque o número de caminhões é muito superior ao programado, causando a fila na rodovia. O corredor de exportação, que trabalha 24 horas, possui sete terminais privados e um do próprio porto. A capacidade de vazão é de 1.200 a 1.500 toneladas de soja por hora. O porto espera para as próximas 48 horas a chegada de sete navios para carregar soja e um para farelo. Solução demorada O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Carlos Alberto Nóbrega, admitiu hoje que não existe solução rápida para acabar com as filas. Segundo ele, são necessários investimentos em ferrovias e o incremento da capacidade de embarque do produto em Paranaguá, além da ampliação da participação de outros portos na exportação do produto. ?O porto de Paranaguá é o mais importante e eficiente do País para o escoamento de soja. É preciso diversificar; existem opções de portos próximos para escoamento do produto?, diz o diretor da Antaq, citando o porto de São Francisco, em Santa Catarina, e o de Santos, em São Paulo. Nóbrega ressalta que as medidas para acabar com o problema demandam um esforço conjunto da iniciativa privada, do governo do Paraná, que é responsável pela administração do porto, e do governo federal. ?As soluções não são baratas e levam tempo para se implementar?, diz. Segundo ele, este ano a fila de caminhões aumentou porque o Brasil registra a maior safra de soja e porque há concentração de contratos de exportação em um mesmo período. Além das questões relacionadas ao transporte da soja até o porto, diz o diretor da Antaq, seria necessário investimentos da própria área portuária. Ele cita a aumento do número de estacionamentos e a construção de mais locais de atracamento para se reduzir as filas de navios que aguardam um momento de serem carregados.