Fila para emprego começa cedo e atrai 2.300 pessoas ao Vale do Anhangabaú

SÃO PAULO - O Vale do Anhangabaú, na região central de São Paulo, está mais movimentado que o comum nesta semana. Com o desemprego crescente, nesta quarta-feira 2.300 pessoas fizeram fila para tentar uma das 7 mil vagas de trabalho ofertadas na 2ª Semana do Trabalho, Emprego e Renda, organizada pela Prefeitura de São Paulo.

Nos dois primeiros dias (segunda e terça), mais de 3.500 pessoas foram ao local, informa a prefeitura.

Em uma sequência de oito aumentos mensais, o desemprego na Região Metropolitana de São Paulo atingiu 14,2% em setembro, segundo pesquisa da Fundação Seade e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

O serviço no Vale do Anhangabaú funciona de 8h às 18h e segue até sexta-feira. Mas é preciso chegar bem cedo. Nesta quarta-feira a formação da fila foi encerrada por volta das 9h da manhã. Isso para garantir o atendimento da demanda até o fim do dia. Há pessoas que chegaram ao local por volta de 5h.

Mais de 40 empresas oferecem as vagas de emprego. Entre elas: Carrefour, Atento, Contax, Tivit, O Boticário, Makro, Burguer King e Ragazzo.

Foram realizados mais de 10 mil atendimento na primeira edição do mutirão, realizada em maio. A expectativa da Prefeitura de São Paulo é de que esta edição seja maior.

Além do processo seletivo para as vagas, o evento tem oficinas de orientação ao trabalho e empreendedorismo, atendimento a Microempreendedores Individuais (MEI) sobre formalização de negócios e feira de produtos de economia solidária.

Os candidatos às vagas de emprego devem levar os seguintes documento: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS.

Serviço:

2ª Semana do Trabalho, Emprego e Renda

Data: de 9 a 13 de novembro

Horário de funcionamento: das 8 às 18h

Atendimento diferenciado nos blocos 1 e 2 - das 8h às 17h

Local: Vale do Anhangabaú - Centro de São Paulo

Documentação necessária para atendimento: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS