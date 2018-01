Filho de ex-governador do Pará é preso em operação da PF A Polícia Federal realiza nesta terça-feira, no Pará, a Operação Rêmora, que tem o objetivo de desarticular uma quadrilha que atuava em fraudes na área de arrecadação da Receita Previdenciária. Participam da operação 130 Policiais Federais do Pará, Amapá e Maranhão, além de cinco auditores fiscais da Secretaria da Receita Previdenciária de Belém. Dez pessoas já foram presas, incluindo o filho do ex-governador do Pará, Almir Gabriel (PSDB), Marcelo França Gabriel. Os fraudadores também atuavam criminosamente em licitações para tornar sem justificativas as propostas ou as execuções dos contratos mais dispendiosos, além de frustrar o caráter competitivo da licitação da qual as empresas investigadas participavam. Os policiais federais cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão em residências e escritórios dos investigados na Grande Belém, Marituba e Manaus. Todas as medidas judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Belém. As prisões ocorrem para impossibilitar que os fraudadores combinem depoimentos e ameacem testemunhas. Várias pessoas e empresas alvos da Operação Rêmora já haviam sido investigadas nas operações Galiléia e Caronte e voltaram a atuar. O nome da operação - Rêmora - é referência a um peixe que se aproveita dos restos alimentares do tubarão.