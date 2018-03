Filho de José Alencar também pede queda nos juros O presidente do grupo Coteminas, Josué Christiano Gomes da Silva, defendeu hoje, em Buenos Aires, a redução das taxas de juros no Brasil, ao discursar no Primeiro Seminário Regional Argentina/Brasil. Ao comentar sobre os investimentos da Coteminas no setor têxtil da Argentina como exemplo de integração entre os países, ele disse que "nós brasileiros também gostaríamos que houvesse coordenação macroeconômica no bloco, começando pela política de juros". O empresário, em seguida, brincou com a platéia: "se os nossos amigos argentinos ajudassem a convencer as autoridades brasileiras a baixar as taxas de juros, nós seremos eternamente gratos". O empresário é filho do vice-presidente da República, José Alencar, que freqüentemente também pede a redução das taxa de juros. O presidente da Coteminas, grupo que está instalado desde 1998 na Argentina, comentou ainda os investimentos feitos no país. Neste ano, o grupo têxtil investiu aproximadamente US$ 20 milhões na fábrica localizada em Santiago del Estero.