Filiais de bancos dos EUA no Brasil fecham Os principais bancos norte-americanos no Brasil estão dispensando seus funcionários e suspendendo operações por hoje em função dos atentados terroristas ocorridos pela manhã nos Estados Unidos. O J. P. Morgan e o Bank of America confirmam o fechamento, e os prédios onde funcionam o Citibank em São Paulo e no Rio de Janeiro estão sendo evacuados. Já o BankBoston mantém suas operações normalmente. Além da precaução pela segurança, não há muito trabalho, já que os mercados financeiros norte-americanos estão fechados e a Bolsa de Valores de São Paulo também não funciona.