Filial argentina da Petrobras tem lucro de US$ 221 milhões A Petrobras Energía Participaciones, filial argentina da Petrobras, obteve um lucro líquido de cerca de US$ 221 milhões no primeiro semestre do ano, 27,5% a mais do que no mesmo período de 2005. Porém, segundo informou a empresa nesta segunda-feira, os ganhos líquidos do segundo trimestre do ano foram de US$ 99,33 milhões - uma baixa anualizada de 19,6%. Os lucros brutos do primeiro semestre foram de US$ 646,66 milhões, com uma alta de 10,6% frente ao mesmo período de 2005. O lucro semestral por exploração totalizou US$ 432,66 milhões, o que representa um aumento de 9,16% em comparação ao mesmo período do ano anterior. As vendas líquidas totais da filial argentina alcançaram, entre janeiro e junho, US$ 1,910 bilhão, com um aumento anualizado de 14,9%. O patrimônio líquido aumentou em 13% no período, para US$ 1,942 bilhão. Filial A Petrobras Energía Participaciones possui 98,1% da Petrobras Energia, que reúne os diferentes ativos que a Petrobras comprou do grupo argentino Perez Companc em outubro de 2002 e que, até então, estavam agrupados sob o nome de Pecom Argentina. A companhia controla mais de 20 sociedades dedicadas à prospecção e produção de petróleo e gás, refino de petróleo, transporte e comercialização de hidrocarbonetos, distribuição de eletricidade e petroquímica na Argentina, Brasil, Bolívia, Equador, Peru e Venezuela.