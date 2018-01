Filipinas e Japão encerram a semana em queda Depois de seis sessões em alta, o mercado filipino encerrou hoje em queda de 1,29%. A suspensão do presidente do Banco Central e de outros três funcionários da instituição, aliada à correção técnica determinaram a queda em Manila. Em Tóquio, o Nikkei 225 caiu 0,50% com realização de lucros, liderada por papéis de siderúrgicas e empresas de varejo. Taiwan registrou alta de 0,96%, seguindo o bom resultado em Nova York (Dow Jones: +0,42%; Nasdaq: +0,81%). As ações que mais subiram foram as de alta tecnologia. Não houve negociações hoje em Seul em razão do feriado nacional. Às 4h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,18%; Indonésia: +0,30%; Malásia: +0,12%; Tailândia: -0,27% e Cingapura: -0,54%.