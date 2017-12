Filipinas fecha em alta de 1,34% O mercado filipino subiu hoje 1,34% com caça por barganhas, principalmente blue chips. Os papéis bancários lideraram os ganhos. As ações do Banco das Ilhas Filipinas, o segundo maior do país, subiram 6,10%. O Nikkei 225 da bolsa japonesa avançou 1,04%, estimulado pela alta em Nova York (Dow Jones: +0,97%, Nasdaq: +0,53%), que, por sua vez, subiu com o otimismo sobre o conflito no Iraque. Açoões de alta tecnologia e bancárias lideraram os ganhos. O mercado sul-coreano oscilou entre os territórios positivo e negativo, mas fechou em alta de 0,81%, também seguindo Wall Street. Apesar disso, os ganhos foram limitados por preocupação com a saúde da economia do país e das empresas de cartão de crédito. A síndrome respiratória aguda grave, conhecida pela sigla Sars, continua a preocupar os investidores em Taiwan. A bolsa fechou em queda de 0,60%, já que teme-se que a doença possa ter impactos sobre a economia asiática. Não houve pregão na Indonésia por ser feriado nacional. Às 5h20 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,86%; Malásia: +0,05%; Tailândia: -0,17% e Cingapura: +1,04%.