Filipinas inicia a semana em alta A bolsa filipina subiu 1,14% hoje, a terceira alta consecutiva, com realização caça por barganhas, estimulada pelos bons números das exportações do país. Taiwan teve alta de 0,34% em razão de recuperação técnica e dos ganhos das bolsas americanas no ultimo pregão da semana passada (Dow Jones: +1,52%; Nasdaq: +2,06%). Não houve negociações no Japão, Coréia do Sul e Tailândia em razão de feriado nacional. Às 5h (horário de Brasília) as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,98%; Indonésia: +1,76%; Malásia: +0,47% e Cingapura: +1,97%.