Filipinas proíbe importação de carnes do Brasil O Departamento de Agricultura das Filipinas informou que impôs uma proibição para os produtos de carne bovina e suína importados do Brasil, em razão das notícias de surgimento de casos de febre aftosa no Mato Grosso do Sul. Além da proibição, o ministério determinou que confiscará todos os embarques de animais suscetíveis à doença, seus produtos e derivados que deixaram o Mato Grosso do Sul, desde 12 de setembro.