Filipinas registra alta de 1,33% A bolsa filipina encerrou o pregão desta quarta-feira em alta de 1,33% com as compras de blue chips estimuladas por dados macroeconômicos positivos e em antecipação do Ano Novo Chinês. O Nikkei 225 fechou com valorização de 0,69% com a notícia de que o banco Sumitomo Mitsui irá aumentar seu capital. As negociações em Taiwan oscilaram entre os territórios positivo e negativo. A tensão com a provável guerra entre EUA e Iraque e realização de lucros influenciaram o pregão, que terminou em alta de 0,51%. A bolsa sul-coreana encerrou mista, em queda de 0,27%. As vendas no mercado futuro, por volta do meio-dia, reverteram os ganhos do período da manhã. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,80%; Indonésia: -0,17%; Malásia: +0,13%; Tailândia: +0,31% e Cingapura: -0,75%.