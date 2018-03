Filipinas registra alta de 1,48% A bolsa filipina fechou hoje em alta de 1,48%, aos 1.020,46 pontos, o melhor desempenho em três semanas, com a expectativa de que a guerra no Iraque terá curta duração. Em Seul, o índice Kospi subiu 0,83%, em razão da volta dos investidores estrangeiros ao mercado. O Nikkei 225 do mercado japonês avançou 1,21%, apesar de a maioria dos investidores terem ficado de lado nesta quarta-feira. Já Taiwan registrou queda de 0,54%, com realização de lucros depois da alta de 4,17% de ontem. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,64%; Indonésia: +0,07%; Malásia: -0,12%; Tailândia: -0,54% e Cingapura: +0,09%.