Filipinas registra ganho de 3,09% O mercado filipino fechou com forte alta de 3,09%, recuperando-se da queda de ontem. Investidores estrangeiros foram os principais responsáveis pelo resultado, já que, segundo analistas, acreditam na melhora dos indicadores econômicos do país. Em Seul, os papéis do setor de semicondutores impulsionaram o pregão, já que o mercado aposta na recuperação dessa indústria. O índice Kospi encerrou o dia com ganho de 2,55%. Taiwan teve queda da 0,59%. O mercado trabalhou em alta durante a maior parte do pregão, mas no final dos negócios a realização de lucros anulou os ganhos. O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio fechou em ligeira baixa de 0,10%, apesar de ter ficado em território positivo durante a maior parte do pregão. A mudança de direção aconteceu pouco antes do final da sessão, com a realização dos lucros de ações de tecnologia. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,22%; Indonésia: +0,19%; Malásia: -0,19%; Tailândia: +2,02% e Cingapura: +0,43%.