Filipinas registra seu pior resultado em 13 meses O temor dos investidores, sobretudo os estrangeiros, em relação à provável guerra entre EUA e Iraque e os problemas fiscais enfrentados pelo governo filipino resultaram em grandes vendas de blue chips. O índice da bolsa de Manila fechou em queda de 2,02%, aos 997,78 pontos, o pior resultado desde 13 de novembro de 2001. O Nikkei 225 do mercado japonês subiu 0,52% graças à intervenção de fundos públicos e das compras realizadas por fundos de pensão americanos. Em Taiwan, a alta de 0,29% pôs fim à seqüência de sete pregões em queda. Um movimento de recuperação técnica, principalmente dos setores de transportes e outras ações da chamada ?velha economia? foi responsável pela alta da bolsa. Não houve negociações hoje na Coréia do Sul por ser feriado. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registrava: Hong Kong: -0,69%; Indonésia: +1,97%; Malásia: +0,02%; Tailândia: +0,14% e Cingapura: +0,01%.