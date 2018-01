Filipinas sobe com caça por barganhas O mercado filipino fechou hoje em alta de 2,12% com caça por barganhas. Os papéis da Philippine Long Distance Telephone Co. subiram 3,6%. O Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, subiu 0,67%, a primeira alta em cinco sessões, estimulado por bons indicadores econômicos. As vendas realizadas por investidores estrangeiros resultaram em queda de 0,80% em Seul. Taiwan sofreu retração de 0,50%, revertendo a alta inicial, em razão da consolidação do setor de alta tecnologia. Às 6h45, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,13%; Indonésia: -0,57%; Malásia: +0,34%; Tailândia: +0,97% e Cingapura: +0,06%.