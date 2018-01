Fim da deflação no preço dos transportes eleva IPC-S O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) apurado até 7 de dezembro subiu 0,33%, ante aumento de 0,24% registrado na quadrissemana anterior, até 30 de novembro, informou nesta sexta-feira a Fundação Getúlio Vargas (FGV). De acordo com os analistas consultados pela Agência Estado, a taxa ficou dentro das estimativas. Eles esperavam um resultado entre 0,2% e 0,38%. De acordo com a fundação, a aceleração na taxa do indicador foi impulsionada pelo fim da deflação nos preços do grupo de Transportes (de -0,16% para 0,61%), na passagem da quadrissemana de até 30 de novembro para o indicador de até 7 de dezembro. Das sete classes de despesa pesquisadas pela FGV, cinco registraram aceleração ou deflação mais fraca de preços, no mesmo período. Foi o caso da Habitação (de -0,25% para -0,23%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,14% para 0,18%); Educação, Leitura e Recreação (de 0,05% para 0,27%); e Despesas Diversas (de 1,20% para 1,87%). Os grupos de Vestuário (de 1,17% para 0,37%) e Alimentação (de 0,78% para 0,67%) registraram desaceleração de preços, nesse mesmo período. Por produtos, as altas mais expressivas foram registradas nos preços da tarifa de ônibus urbano (2,15%), do cigarro (6,02%) e do mamão papaya (27,33%). As maiores quedas foram apuradas na tarifa de eletricidade residencial (-1,55%); no limão (-20,06%); e na manga (-27,23%). Às 11h desta sexta-feira, a FGV concede coletiva de imprensa sobre o indicador.