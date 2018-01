Fim da liquidação do Nacional prevê apropriação de bens O diretor de Liquidação e Desestatização do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, disse que a proposta de encerramento da liquidação do Banco Nacional prevê a apropriação dos bens dos ex-controladores e ex-administradores da instituição. Segundo ele, a dívida do Nacional com o Banco Central é de R$ 14 bilhões, enquanto o ativo do banco está entre R$ 7 bilhões e R$ 8 bilhões. "Evidentemente estes bens não têm importância financeira, do ponto de vista do pagamento, mas têm uma importância didática, uma importância política, uma importância de exemplo e uma importância moral", declarou. Segundo Freitas, não há previsão para a conclusão do processo. Ele disse que irá conversar com o Ministério Público do Rio e com Ministério Público Federal em Brasília, que estão conduzindo ações contra o governo por improbidade administrativa, em função do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer). "Quero explicar o que está sendo feito, que de certa forma é inovador porque estamos fazendo um encerramento de uma liquidação onde o BC não finge que recebeu. Por isso, ele traz os bens dos ex-controladores e ex-administradores como parte do pagamento", explicou. Em relação à situação dos bancos estaduais federalizados e ainda não privatizados, Freitas disse que não há definição do novo governo se o processo de privatização terá seguimento. Amanhã, os diretores do Banco Central terão a primeira reunião com o novo presidente, Henrique Meirelles.