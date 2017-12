Fim de linha para uma política econômica hesitante e tumultuada

Outros, embora em menor número, dirão que o rebaixamento para o degrau superior do grau especulativo não terá consequências práticas tão desastrosas porque já estava “precificado” pelo mercado. Os que dizem isso também não estão errados porque há algum tempo o CDS brasileiro - uma espécie de seguro contra calotes - é equiparável e, em certos casos, mais elevado do que o pago pelos investidores que aplicam em economias que já tinham perdido o grau de investimento. A perda do “selo de bom pagador”, portanto, apenas teria sacramentado o que já era levado em conta pelos investidores.

Pode parecer paradoxal que, quando a S&P anuncia a perda do grau de investimento, o Banco Central divulgue um retrato relativamente benigno do fluxo cambial do momento. Em agosto, revertendo um quadro dos últimos três meses, o ingresso de dólares superou as saídas em US$ 4 bilhões, com superávit tanto na conta financeira quanto na comercial.

O que esse fato realça é a atração das altas taxas de juros praticadas no Brasil e da verdadeira maxidesvalorização do real ocorrida neste ano. São anabolizantes de custo alto para a economia, mas relativamente eficazes quando se trata de compensar a rejeição de capitais causada por eventos como a perda do grau de investimento e o eventual aumento das taxas de juros nos Estados Unidos.

Em qualquer circunstância, o carimbo negativo da S&P significa um fim de linha para a forma hesitante e politicamente tumultuada como a economia vem sendo conduzida, sobretudo no departamento das contas e das dívidas públicas.