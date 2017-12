Fim de patentes leva Schering-Plough ao vermelho O grupo farmacêutico Schering-Plough fechou o quarto trimestre do ano passado no vermelho, como conseqüência do fim da patente de alguns de seus principais produtos. Em meio ao aumento da competição, a empresa norte-americana registrou um prejuízo líquido de US$ 181 milhões, ante um lucro de US$ 313 milhões obtido no mesmo período do ano passado. Os números do quarto trimestre mostram que os lucros continuam sofrendo o impacto do fim da patente do tratamento líder de vendas contra alergias Claritin. Somente no período, as vendas do medicamento caíram 9%. A companhia esclareceu que os números consideram encargos excepcionais no valor total de US$ 229 milhões, gerados com a redução do quadro de funcionários e com a depreciação de ativos. Em outubro do ano passado, a Schering-Plough anunciou o primeiro prejuízo trimestral desde sua criação, em 1970. No quarto trimestre de 2002, a empresa contabilizou uma receita excepcional de US$ 150 milhões. Em 2003 a receita total do grupo caiu 18%, para US$ 2,37 bilhões. Segundo a Schering, a fragilidade do dólar ajudou a elevar o número em 6%.