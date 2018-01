Fim do acordo com o FMI é assunto em jornais europeus A decisão do governo brasileiro de não renovar seu acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) foi assunto em alguns diários financeiros da Europa. O jornal britânico Financial Times afirma que a decisão encerra quase sete anos de dependência do País com o Fundo e ressalta a "notável recuperação do Brasil da beira de um colapso financeiro há cerca de três anos". O FT observa que o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, garantiu que a política econômica do País permanecerá inalterada apesar do fim do acordo, com a manutenção da ortodoxia fiscal. O jornal Expansión, da Espanha observa que o governo se comprometeu a "manter escrupulosamente a rígida disciplina fiscal e suas políticas econômicas conservadoras". O diário espanhol acrescenta que o governo dos Estados Unidos aplaudiu a iniciativa brasileira.