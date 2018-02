Fim do ano terá maratona de leilões no setor elétrico O último trimestre do ano terá uma verdadeira maratona de leilões de concessões no setor elétrico. Ao todo, serão três leilões já aprovados e com data marcada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Já no dia 10 de outubro está agendada a realização do terceiro leilão de energia de novos empreendimentos, a chamada energia nova. Na ocasião, os geradores disputarão contratos de venda de energia às distribuidoras a partir de 2011. No dia 24 de novembro deverá acontecer o primeiro leilão de concessão de linhas de transmissão do ano, no qual serão oferecidas aos investidores 14 novas linhas, que somam 2.250 quilômetros de extensão. Na verdade, esse leilão deveria ter ocorrido no dia 18 de agosto passado, mas foi suspenso por conta de liminares concedidas pela Justiça Federal de Brasília a pedido de duas empresas que estavam inscritas para participar da disputa, as espanholas Elecnor e Isolux Wat. As empresas questionavam o fato de o leilão ocorrer sem que a Aneel tivesse aprovado ainda a metodologia da revisão tarifária das concessões de transmissão. A agência decidiu, então, cancelar o edital original e só publicar uma nova versão depois de aprovar as regras da revisão tarifária, a fim de evitar novos questionamentos. O segundo leilão de linhas de transmissão, previsto para acontecer no dia 15 de dezembro, teve seu edital aprovado nesta quarta-feira pela diretoria da Aneel. Serão oferecidas as concessões de 10 linhas de transmissão, que somam 1.033 quilômetros de extensão, e três subestações.