Fim do corralito e possíveis redolarização e saques desafiam Duhalde O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, terá um dezembro turbulento, segundo a maioria dos analistas econômicos e políticos. O presidente terá o primeiro teste nesta segunda-feira, quando enfrentará o primeiro dia da liberação total do "corralito" (semicongelamento de depósitos bancários). Nas próximas semanas ele ainda correrá o risco de que a Corte Suprema de Justiça determine a "redolarização" dos depósitos bancários. Ainda existem denúncias que indicam que estariam sendo organizados para meados do mês uma seqüência de saques aos comércios. Implantado no dia 3 de dezembro do ano passado pelo então ministro da Economia, Domingo Cavallo, o "corralito" causou a fúria dos argentinos que, com uma seqüência de protestos, causaram 21 mortos em pleno centro portenho e acabaram provocando a queda do governo de Fernando De la Rúa. Estabilidade relativa A recessão, que na época completava três anos e meio de existência, foi aprofundada pelo "corralito", que tirou das ruas grande parte da moeda de circulação. Ao longo do ano, o governo Duhalde foi amenizando o confisco. Há poucas semanas, o presidente e o ministro da Economia, Roberto Lavagna, decidiram que o país contava com estabilidade suficiente para abrir o "corralito". A partir desta segunda-feira, 21 bilhões de pesos (US$ 5,83 bilhões) ficarão livres. No entanto, o "corralón" (confisco dos prazos fixos) permanecerá. Na semana passada, o governo sustentava que a liberação desse dinheiro não causará problemas. Mas hoje o governo está um pouco mais cauteloso. Comichão Um dos sinais da cautela foi expressado pelo ministro da Produção, Aníbal Fernández, que admitiu que a abertura do "corralito" poderia "produzir alguma comichão" no câmbio. No entanto, afirmou que o Banco Central está "muito bem preparado" para evitar a disparada do dólar. Segundo o presidente do BC, Aldo Pignanelli, o BC "tem muitas ferramentas para controlar o câmbio". Segundo ele, "um dólar a 3,50 pesos é um bom dólar". Atualmente, o BC conta com US$ 10,05 bilhões em reservas internacionais. Medidas arriscadas Analisando a liberação do "corralito", a Fundação Capital, um dos principais centros de estudos econômicos do país, afirmou hoje que "as autoridades econômicas continuam realizando medidas arriscadas do ponto de vista monetário-cambial, embora não cheguem a ser suicidas, para consolidar a recuperação da confiança". Segundo a Fundação, a abertura do "corralito" será "neutra a curto prazo, sem grandes custos, mas tampouco grandes vantagens. O objetivo da medida é induzir uma maior confiança nos investidores e correntistas para que aumentem a demanda voluntária de depósitos. Redolarização Mais do que com o "corralito", o governo está preocupado por uma possível determinação que a Corte Suprema de Justiça tomaria este mês. A determinação seria a "redolarização" dos depósitos originalmente na moeda norte-americana, que no início do ano foram passados compulsoriamente para pesos. A possibilidade de ter que redolarizar os depósitos paira como um pesadelo para Duhalde, já que causaria uma nova etapa de instabilidade, com uma eventual disparada do dólar e possibilidades de um crescimento acelerado da inflação. O governo calcula que teria que emitir 80 bilhões de pesos de um dia para outro para enfrentar esta medida. Tarifaço Este cenário complexo fica mais tenso a partir desta segunda-feira, quando a população argentina terá que conviver com o "tarifaço" dos serviços públicos privatizados. Nesta segunda-feira entra em vigor o aumento de 7,2% para o gás e de 9% a 11% de eletricidade. Para as empresas, o aumento será de 16% tanto em gás como eletricidade. O presidente argentino tentou justificar o "tarifaço" argumentando que não é um "aumento", mas apenas "uma adequação imprescindível para garantir o funcionamento dos serviços". O aumento das tarifas é uma das exigências do FMI para assinar um acordo com a Argentina. No entanto, o aumento imposto por Duhalde está muito aquém do exigido pelo Fundo, que era de 30%. Diversos analistas consideram que a alta das tarifas causará o ressurgimento da inflação, que nos últimos quatro meses teve tendência de queda. Saques Além de todos estes problemas, o governo Duhalde já está se preparando para uma eventual onda de saques aos comércios das principais cidades do país, repetindo a seqüência de conflitos sociais que abalaram o país em dezembro passado. Na semana passada, grupos de desempregados denunciaram que assessores do ex-presidente Carlos Menem, inimigo de Duhalde, teriam proposto subornos para realizar saques e causar tumultos sociais que enfraqueceriam o governo. Paralelamente aos saques, estão sendo programados diversos protestos contra a política econômica do governo. Estes protestos teriam como dia culminante o 20 de dezembro, primeiro aniversário da revolta popular que causou a renúncia do ex-presidente De la Rúa.