Fim do prazo para as ações da Petrobras Vence segunda-feira o prazo para aplicações de pessoa física em ações e fundos de investimentos para a compra de ações da Petrobras. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) autorizou 93 fundos a participar da oferta pública de ações da Petrobras. Antes de aderir a um fundo, analistas recomendam pesquisar as taxas de administração cobrada por cada banco. Na maioria das instituições as taxas variam entre 1% e 2% ao ano sobre o patrimônio. Faça as contas antes de investir O valor cobrado visa remunerar o gestor pela gerência do fundo. Além disso, são rateadas entre os cotistas as despesas com impressão e publicação de relatório, demonstrações financeiras e informações periódicas, com correspondência e auditoria, entre outras. Segundo Julius Haupt Buchenrode, diretor da Associação Nacional dos Bancos de Investimento, quanto maior o número de investidores no fundo, menor o peso das despesas no rendimento. Convém investir em instituições que administram grandes volumes de dinheiro e, ao mesmo tempo, tenham taxas menores, afirma o diretor-presidente da Money Maker Investment Advisory, Fábio Colombo.