Fim do protecionismo é prioridade do governo, diz Azevedo O fim do protecionismo dos países ricos no comércio agrícola global vai continuar sendo o principal objetivo a ser perseguido pelo governo brasileiro dentro das negociações internacionais. A afirmação foi feita por Roberto de Carvalho Azevedo, diretor do Departamento Econômico e subsecretário-geral de Assuntos Econômicos e Tecnológicos do Ministério das Relações Exteriores. Segundo ele, sem resultados significativos na área agrícola para mudar o atual cenário do comércio internacional, o Brasil não tem interesse em participar de nenhuma negociação. "O Brasil não quer regalias. Ele quer regular as assimetrias existentes hoje nas trocas comercias com os países desenvolvidos", disse. Segundo Azevedo, o Brasil tem capacidade para competir de igual para igual com as agriculturas do primeiro mundo, mas não é competitivo se tiver que competir com o Tesouro destes países. "O objetivo central do Brasil na agricultura é obter um campo nivelado de competição. Não estamos pedindo para ter um tratamento diferenciado. O que estamos pedindo é que não exista tratamento especial para os países ricos", acrescenta. Azevedo ressalta que o setor sucroalcooleiro tem um papel importante neste processo porque é um dos únicos setores que têm consciência de que apenas será competitivo e viável se puder operar em escala global e em um cenário sem a existência de entraves protecionistas. "Este setor também se destaca pelo fato de possuir uma ótima interlocução seja com seus pares, seja com o governo", disse. O ministro disse que é essencial que as negociações sejam multilaterais mas que isso não significa que o Brasil irá deixar de lado as negociações bilaterais. Ele cita o exemplo das conversações com o Mercosul, por exemplo, que tem se intensificado ultimamente. "Mas da força ao comércio bilateral não significa esgotar os multilaterais", disse.