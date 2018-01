Fim do racionamento: gradual e regionalizado O fim do racionamento de energia elétrica será gradual e regionalizado, com a redução das metas de consumo por região. Essa foi a afirmação do ministro das Minas e Energia, José Jorge, feita ontem em Recife. Atualmente a meta é a mesma para o Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, 20%. Diante da situação mais crítica, a região Nordeste deverá ser a última a sair do racionamento e ter autorização para aumentar o consumo de energia elétrica. O ministro também descartou a possibilidade do controle sobre o consumo de energia elétrica, depois do fim do racionamento, através de aumento de tarifa. Ele informa que a economia irá até o final de novembro, data que termina o período seco. Em dezembro, início do chamado período molhado, de chuvas, será avaliada a nova situação hidrológica, por região, e a viabilidade de redução das metas de economia. José Jorge afirmou que até o dia 15 de setembro está fora de cogitação a implantação do Plano B (que inclui os feriados e apagões). O ministro ainda garantiu que o Plano B não prevê aumento de metas de consumo para consumidores residenciais, o que poderá vir a ser estabelecido para as grandes empresas. Plano B "na gaveta" A adoção do Plano B só ocorrerá se o nível dos reservatórios nas regiões afetadas chegar a um ponto percentual abaixo da margem de segurança prevista dia-a-dia pela Câmara de Gestão da Crise Energética (CGCE). Segundo o ministro, o plano foi feito "para ficar na gaveta". Anteontem, no Sudeste e no Centro-Oeste, o nível estava 2,76% acima da curva de segurança. No Nordeste, que depende de um único rio, o São Francisco, o nível estava 0,83% acima da faixa de segurança. Para piorar o quadro nordestino, o ministro observou que a região, que economizava mais que o Sudeste, apresenta agora uma redução de consumo menor que a outra região. Desde 4 de junho, início oficial do racionamento, até 13 de agosto, o Sudeste economizou 20,6% e o Nordeste 20,5%, sendo que na última semana, o Nordeste economizou 19,8%, enquanto o Sudeste superou os 20% previstos. Situação do Nordeste preocupa Segundo o ministro, três fatores têm dificultado a economia de energia no Nordeste: os consumidores residenciais de maior poder aquisitivo, que gastam mais de 50 quilowatts/hora; as pequenas e médias empresas; iluminação pública. Na próxima segunda-feira, o grupo operacional da CGCE realiza reunião de trabalho no Recife, no Palácio do Campo das Princesas, com a presença do presidente da Câmara de Gestão, Pedro Parente, do seu coordenador Euclides Scalco, do ministro José Jorge, do governador Jarbas Vasconcelos (PMDB) e de representantes da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) e distribuidora estadual Celpe.