Finanças Pessoais traz índices de aluguel O Finanças Pessoais oferece, a partir de hoje, uma tabela com os principais índices para reajuste de aluguel, além de uma pesquisa sobre os valores de locação de imóveis em várias regiões da cidade. A tabela está localizada no lado direito da página, no conjunto cotações (veja abaixo o link direto). Para utilizar a tabela de reajuste de aluguel, é necessário multiplicar o valor do aluguel pelo índice de inflação. Geralmente, a correção é feita anualmente. O cálculo do reajuste é feito de acordo com data e índices estabelecidos em contrato. Já as demais tabelas trazem os dados apurados pela pesquisa do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de São Paulo (Secovi) com cotações de imóveis por tamanho, localização e apresentação. A atualização dos dados será mensal.