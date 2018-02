Finanças Pessoas traz cotação do euro A partir de hoje, o Finanças Pessoais traz a cotação do euro turismo, com base nos preços praticados na compra e venda de traveller check. Esta informação está na área de cotações, na tabela Dólar e Euro (veja link abaixo). A cotação de euro em papel moeda ainda não está disponível porque o número de negócios neste segmento é muito pequeno. O turista que desejar comprar papel moeda pode enfrentar dificuldades. Vale lembrar que a operação com traveller check é sempre mais segura, porque em caso de roubo há reembolso dos valores. Veja mais informações sobre as vantagens do traveller na Cartilha de Viagem Internacional.