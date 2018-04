Finanças públicas da Grã-Bretanha têm pior junho já registrado

A agência de estatísticas nacionais informou nesta terça-feira que o setor publico apresentou uma necessidade líquida de caixa de 18,980 bilhões de libras em junho, levemente abaixo dos 20 bilhões de libras projetados por analistas, mas um recorde para o mês.

A medida de renda preferida pelo governo, os empréstimos líquidos do setor público, ficou em 13,002 bilhões de libras, abaixo dos 15,5 bilhões de libras previstos, mas também recorde para junho.

Os empréstimos do setor público em maio foram revisados para baixo em cerca de 1,3 bilhão de libras para 18,582 bilhões de libras.

Apesar dos números melhores que o esperado, as finanças públicas continuam em um caminho acentuado de deterioração. No segundo trimestre, os empréstimos líquidos do setor público ficaram em 41,180 bilhões de libras, cerca de duas vezes acima do apresentado no mesmo período do ano passado.

O governo projeta que os empréstimos para o ano todo fiquem em 175 bilhões de libras, patamar recorde no período pós-guerra.