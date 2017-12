Financeiras não alteram juros ao consumidor Apesar do anúncio de uma nova elevação da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia-, autorizado ontem pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), financeiras que trabalham com empréstimos pessoais não devem reajustar de imediato suas taxas mensais de juros de crediário para o consumidor. A Selic passou de 18,25% ao ano para 19,00% ao ano. Entre as montadoras de veículos, o Banco Ford anunciou há pouco o reajuste de suas taxas mensais de financiamento de carros novos com prazos até 24 meses. Esse aumento 0,75 ponto porcentual ficou dentro das previsões do mercado. Segundo o diretor geral da financeira da financeira Exprinter, Leonardo Benvenuto, o mercado de empréstimo pessoal deve absorver a alta da Selic. "As financeiras não devem realizar aumento nas taxas de juros. O principal motivo é a concorrência grande que está ocorrendo nos mercado, o que obriga as financeiras a manterem juros mais atrativos", explica Benvenuto. O diretor geral da Exprinter destaca que a empresa está apostando na queda da inadimplência. "Não vamos alterar os juros pois estamos aguardando para os próximos meses uma queda no número de inadimplentes. Se a inadimplência não baixar seremos obrigados a reajustar os juros", alerta Benvenuto. O Banco Cacique, através de sua assessoria de imprensa, anunciou que as taxas de juros do crédito para pessoa física não serão alterados. Ford elevou e GM baixou juros para o financiamento de veículos O Banco Ford reajustou as taxas de juros de financiamentos de veículos para carros novos com prazo até 24 meses. A taxa, que era de 2,59% ao mês, foi para 2,68 ao mês. O Banco General Motors realizou ontem, antes do anúncio da elevação da Selic, o anúncio da redução de até 0,18 ponto porcentual de suas taxas de juros no financiamento de veículos da GM. Nos financiamentos com prazo até 24 meses, os juros foram reduzidos de 2,69% para 2,56%. A entrada mínima para estes financiamentos é de 20% do valor do veículo. Os bancos da montadoras Fiat e Volkswagem informaram, através de suas assessorias de imprensa, que não tinham nenhuma perspectiva de reajuste ou qualquer outra mudança na política de taxas mensais de juros ao consumidor. Veja no link abaixo matéria sobre avaliação da Anefac sobre as perspectivas para os juros, inadimplência e prazos para empréstimos para pessoa física.