Financeiras renegociam dívidas de inadimplentes O consumidor que está com pagamentos de prestações em atraso e com nome na lista negra do Serviço de Central de Proteção ao Crédito (SCPC) pode aproveitar o momento para negociar sua dívida junto à financeira na qual solicitou o empréstimo. Algumas financeiras estão antecipando suas promoções de renegociação de dívidas com clientes inadimplentes, normalmente realizadas no mês de outubro. As financeiras estão dando descontos de até 90% nos juros mensais dos parcelamentos. A atitude das financeiras reflete os altos índices de inadimplência. Dados da Centralização dos Serviços dos Bancos (Serasa) e da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) registram um aumento no calote em 2001. Segundo levantamento do Serasa, de cada mil cheques compensados, entre janeiro e maio deste ano, 12,4 foram devolvidos. Esse é o maior índice em um período de cinco meses desde 1991, segundo a instituição. No mês de junho, o volume de cheques sem fundos cresceu 34% sobre igual período de 2000. De acordo com dados da ACSP, em junho deste ano, o índice de inadimplência foi superior ao mesmo período de 2000. Neste ano foi de 7,6%, enquanto no mesmo período do ano passado foi de 4,0%. Segundo o economista da ACSP, Marcel Solimeo, o alto índice de inadimplência está ligado ao cenário de incertezas da economia brasileira. "A crise na Argentina, a alta da taxa básica de juros (Selic) e a crise de energia elétrica estão provocando incertezas na economia brasileira. Isto provoca reação nos índices de desemprego e, em conseqüência, aumento nos números da inadimplência", explica Solimeo. Solimeo acredita que este é o momento para os consumidores inadimplentes renegociarem suas dívidas. "As sucessivas altas da Selic já estão refletindo no mercado de empréstimo pessoal. O devedor deve aproveitar que muitas financeiras ainda não aumentaram seus juros para quitar suas dívidas", alerta o economista. Promoções A financeira Losango, que começou a enviar carta a seus clientes inadimplentes para renegociar o débito em maio, está realizando uma campanha para clientes que estão com parcelas em atrasos a mais de 120 dias. Os clientes que tem dívidas entre 120 dias e 180 dias podem obter descontos e financiar sua dívida em até 12 vezes. Já os clientes da Losango que possuem dívidas há mais de 180 dias podem renegociar o débito em até 12 vezes. Dependo do prazo de pagamento da dívida, os descontos nos encargos e juros de mora podem chegar a 90%. O cliente que resolver pagar o débito à vista vai pagar apenas o valor principal da dívida, sem encargos. Na financeira Exprinter a promoção é direcionada para clientes que tem suas parcelas vencidas há mais de 180 dias. Os inadimplentes que tem parcelas em atraso entre 180 e 359 dias terão uma redução nos juros de 9% para 2% ao mês e poderão saldar sua dívida em até 3 vezes. Já os clientes da Exprinter com atraso de mais de 360 dias terão descontos de até 100% nos juros de mora. O diretor geral da financeira, Leonardo Benvenuto, ressalta que já foram enviadas 20 mil cartas aos inadimplentes. "Nos últimos 12 meses foi registrado um crescimento de 20% da inadimplência na Exprinter", explica. Benvenuto destaca que a dilatação dos prazos de financiamentos do comércio é um dos principais responsáveis pela inadimplência. Cautela O economista da ACSP alerta que a tendência é de que o comércio se torne mais rigoroso com a concessão de créditos e os consumidores tenham mais cautela no momento de realizar uma compra a prazo. "A desaceleração da atividade econômica vai reverter o cenário da economia atual. Os lojistas vão começar a evitar os prazos de financiamentos mais extensos", avisa Solimeo.