Financial Times analisa o recorde de pontos da Bovespa O jornal Financial Times disse hoje que o índice Bovespa atingiu o seu nível mais alto desde a criação em 1960, "estimulado por uma combinação de alívio com o fato de o governo ter conduzidoo país para longe da crise, e otimismo com a perspectiva de que meses de recessão sendo substituídos em breve por crescimento". O diário financeiro observou que a economia brasileira e os exportadores têm lucrado com a crescente demanda por commodities, com as ações de empresas como a Suzano e VCP no setor de papel e celulose, e CSN e CST no segmento de aço, entre as que apresentam a melhor performance. "Entretanto, observadores alertam que as condições permanecem frágeis e que os estoques de maneira alguma estão livres da volatilidade que os tem assolado por décadas", disse o jornal.