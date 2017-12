Financial Times demitirá 50 funcionários e unificará operações O jornal britânico Financial Times (FT) informou nesta terça-feira que irá unir suas operações impressas com a internet e demitirá 50 funcionários. "O FT há tempos vem sendo um pioneiro em produzir e integrar o impresso e o online", disse em um comunicado o editor do jornal, Lionel Barber. "Agora devemos dar o próximo passo." Os empregados que serão demitidos representam 10% da equipe editorial. O jornal afirmou que criará um único departamento de notícias para o jornal e a web, uma equipe de conteúdo interativo e uma estrutura de produção que integrará a publicação impressa e a online. Além disso, o jornal treinará seus escritores para desenvolver suas habilidades multimídias. O Financial Times está entrando em um período de 30 dias de consultas com o Sindicato Nacional dos Jornalistas e irá oferecer um plano de demissão voluntária aos funcionários.