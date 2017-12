Financial Times destaca que Brasil tem febre de exportações O jornal britânico Financial Times traz uma longa reportagem em que, com o título "Vendendo o Brasil: o eterno país do futuro chega à maturidade no cenário global", afirma que empresas por todo o País pegaram a febre da exportação. Segundo o jornal, uma crescente competitividade e uma diplomacia mais assertiva na área de comércio ajudaram a aumentar as exportações brasileiras. De acordo com os autores da reportagem, Raymon Collit e Richard Lapper, desta vez há mais confiança de que os benefícios chegaram para ficar. O Financial Times afirma que o Brasil é, tradicionalmente, uma das economias mais isoladas do mundo, mas "parece estar finalmente fazendo sentir o seu peso no mercado global". O diário diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva - "que estabilizou a economia desde sua vitória esmagadora em outubro de 2002" - merece parte do crédito pela boa fase das exportações, "mas seu predecessor, Fernando Henrique Cardoso, fez boa parte dos ajustes políticos e econômicos". "Até mesmo críticos admitem que a administração Lula tem uma política externa mais audaciosa", diz o jornal. Problema Mas, segundo o diário, a infra-estrutura deficiente pode ser um problema para o país. De acordo com o Financial Times, o Brasil tem um décimo da malha ferroviária dos Estados Unidos, com território praticamente equivalente. E o jornal cita estimativas que dizem que os custos de transporte brasileiros são o dobro daqueles da China e da Rússia.