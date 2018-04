Financial Times faz previsão sombria sobre o Brasil O jornal britânico Financial Times disse hoje, em editorial, que a julgar pela reação do mercado, "o jogo acabou para o Brasil". Os spreads do País sobre os títulos do Tesouro norte-americano subiram para quase 23 pontos percentuais. "Se esse nível persistir, o Brasil está insolvente e irá à moratória", disse o jornal. Embora um "eventual default ou desastre para o Brasil" sejam cada vez mais prováveis, ainda existe uma alternativa para o País. Segundo o diário financeiro, como observou o economista John Williamson, do Institute for International Economics, com taxas de juros mais baixas, a dinâmica da dívida brasileira, embora difícil, pode ser administrada. Eis a íntegra do editorial: Os problemas do Brasil Tomando como base de julgamento a reação dos mercados financeiros, o jogo já está decidido no Brasil. O spreads de sua taxa de juros sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos subiram para quase 23 pontos percentuais. Se esse nível persistir, o Brasil está insolvente e vai à moratória. A raison d?être (razão de ser; em francês no texto original) do Fundo Monetário Internacional seria destruída: seu apoio à economia do Brasil se mostraria inútil. Aqueles que argumentam que os pacotes de socorro do FMI levam a empréstimos descuidados seriam desacreditados: em vez disso, os credores estrangeiros têm corrido para a porta de saída. E, mais importante, o Brasil sofreria horrivelmente. Ninguém deveria se preocupar muito com as perdas na City de Londres mas a noção de que o Brasil poderia reestruturar sua dívida relativamente sem dor vem da ilha da fantasia. Do seu estoque de dívida de mais de US$ 250 bilhões, o setor público brasileiro deve apenas cerca de US$ 75 bilhões para credores estrangeiros do setor privado. Se essa dívida fosse reduzida para os atuais valores de mercado ? cerca de US$ 40 bilhões ?, a economia com os juros não alteraria muito a dinâmica da dívida do país. Se o Brasil também reestruturasse a sua dívida doméstica, o sistema bancário, que detém cerca de 30% de seus ativos em papéis do governo, seria esmagado. Um socorro bancário seria necessário. E para recuperar credibilidade após uma moratória, as taxas de juros domésticas teriam que permanecer elevadas, prejudicando ainda mais a solvência do Brasil porque mais de um terço de sua dívida está ligada às taxas de juros domésticas. Embora uma eventual moratória e um eventual desastre no Brasil esteja se tornando mais provável, ainda existe uma alternativa. Como John Williamson do Institute for International Economics argumenta, com taxas de juros menores, a dinâmica da dívida do Brasil, embora complicada, é administrável. O empréstimo de US$ 30 bilhões do FMI pretendia colocar o Brasil no caminho dessas taxas menores. Ninguém deveria esquecer. O Brasil não é a Argentina. Os políticos ainda contam com o apoio da população e da comunidade internacional. O país pode coletar impostos; o sistema bancário ainda é saudável; e os governos estaduais não podem desrespeitar o orçamento nacional. Mas se a crise de confiança continuar, Brasil seguirá o caminho de seu vizinho do Sul. Reverter a confiança é difícil, mas duas coisas poderiam ajudar. Primeiro, os candidatos de oposição à presidência precisam reconhecer publicamente que uma moratória não atende aos interesses do Brasil, e precisam se comprometer com o programa do FMI. E, em segundo lugar, o FMI deveria produzir uma explicação detalhada para apoiar a sua assertiva de que o Brasil ?está numa sólida tendência política de longo prazo que merece com vigor o apoio da comunidade financeira internacional?. A única certeza é que não fazer nada condenaria o Brasil a um desnecessário colapso financeiro.