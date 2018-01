Financial Times levanta dúvidas sobre recuperação O jornal britânico Financial Times, ao registrar hoje numa nota a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa Selic inalterada pelo segundo mês consecutivo em 16,5%, afirma que isso "levanta questionamentos sobre o momento de uma esperada recuperação econômica". O diário financeiro observou que após a surpreendente decisão em janeiro, que interrompeu sete meses de reduções consecutivas da Selic, dessa vez os investidores anteciparam a decisão unânime das autoridades monetárias.