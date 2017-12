Financiamento de carro: pequena alta dos juros Apesar do Banco Central (BC) ter surpreendido o mercado aumentando o a Selic - taxa básica referencial de juros da economia - de 16,75% para 18,25% ao ano neste mês de junho, os juros para o financiamento de veículos ficaram praticamente inalterados. Este foi resultado da pesquisa realizada entre os dias 26 e 29 de junho pela Agência Estado junto aos bancos que oferecem a linha de Crédito Direto ao Consumidor (CDC). A sinalização de uma provável redução do juros antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) foi suficiente para que poucos bancos alterassem as suas taxas de juros para o financiamento de veículos. Outro fator que foi levado em conta para a manutenção dos juros foi que as taxas já estavam muito elevadas e uma alta agora só causaria uma diminuição nas vendas. Dentre os bancos que aumentaram suas taxas, está o banco da montadora Fiat, que alterou a variação das taxas de 2,19% a 2,45% para 2,29% a 2,59%. Porém ainda existem taxas promocionais mais baixas para os carros novos da montadora. Já o banco Volkswagen aumentou em 0,1 ponto apenas as taxas para os planos de 25 a 36 meses, que passaram a variar entre 2,25% e 2,35%. O BankBoston também alterou as suas taxas para o CDC neste mês. Antes, as suas taxas variavam de 2,37% a 2,44%. Hoje elas variam de 2,48% a 2,56%. Já o Safra aumentou as suas taxas para carros novos que variavam entre 2,29% e 2,35% para 2,31% e 2,39%. Dicas para uma boa compra Quem pretende fazer um financiamento de veículos deve ficar de olho nas taxas promocionais que os bancos oferecem. O Banco Fiat, por exemplo, oferece uma taxa promocional de 1,55% ao mês para 24 meses na compra de um Palio Young zero quilômetro com entrada de 50%. Esta taxa é muito inferior à taxa de tabela, 2,39%. Veja no link abaixo todos os planos promocionais da Fiat. O comprador deve dar preferência para a compra do carro à vista. Caso não seja possível, ele deve procurar fazer o financiamento nos bancos das montadoras com as menores taxas do mercado. A preferência também deve recair sobre a compra de carros novos pois as suas taxas de financiamento são menores que as de carros usados. Um outro fator que influencia na taxa de juros do financiamento é a porcentagem de entrada sobre o valor do carro. Quanto maior a entrada, menor será a taxa de juros. Por isso, antes de fechar um contrato, o consumidor deve tentar negociar com a revendedora. Veja abaixo exemplos de quanto será o seu financiamento Utilizando as taxas médias da pesquisa realizada pela Agência Estado para carros novos, fizemos quatro estudos de financiamento para a compra de um veículo de R$15.000,00 com entradas de 30% e 60%, e parcelas de 12 e 36 meses. Para um contrato de 12 meses com uma entrada de 30% sobre o valor do veículo, supondo uma taxa 2,54% ao mês, o valor a ser financiado será de R$10.500,00. Portanto, ele pagará uma parcela de R$1.026,10 durante 12 meses e, ao findar o prazo, ele terá gastado o equivalente a R$16.813,15, um juro real de 12,09% se comparado com o preço à vista do veículo. Porém, com uma entrada de 60% para o mesmo contrato e a mesma taxa de 2,54%, o valor do financiamento cai para R$6.000,00 e a parcela a ser paga também cai para R$586,34. No final do contrato, o comprador terá pagado R$16.036,08, uma gasto extra de 6,91% se comparado com o preço do carro à vista. Porém se o comprador resolver fazer um contrato mais longo, de 36 meses, com uma entrada de 30%, a taxa de juros será maior, 2,63%, e a parcela mensal será menor, R$454,76. No final do contrato, ele terá gasto o equivalente a R$20.871,38, um prejuízo de 39,14%. E com uma entrada de 60% para os mesmos 36 meses com a mesma taxa de 2,63%, a parcela a ser paga mensalmente será de R$259,86. No final do contrato, o gasto será de cerca de R$18.355,07, e o custo extra será de 22,37% se comparado com o preço à vista. Os estudos foram realizados com as taxas médias de mercado, sem a taxa de IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - e sem a taxa adicional de Contrato de Abertura de Crédito, que os bancos normalmente cobram. Assim, o valor da parcela será um pouco maior. Veja a tabela resumo das taxas de juros de junho versus maio. Carros novos e semi-novos Junho Maio Parcelas média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 12 2,54 2,19 5,40 2,52 2,19 5,40 13 a 24 2,57 2,19 5,40 2,54 2,19 5,40 25 a 36 2,63 2,24 5,40 2,59 2,19 5,40 37 a 48 2,47 2,31 2,91 2,45 2,31 2,91 Carros usados Junho Maio Parcelas média (%) mínima (%) máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 12 2,77 2,20 5,40 2,70 2,20 5,40 13 a 24 2,77 2,23 5,40 2,73 2,23 5,40 25 a 36 2,82 2,26 5,40 2,78 2,24 5,40 37 a 48 2,48 2,35 2,91 2,48 2,35 2,91 Veja também no link abaixo a pesquisa completa dos juros para o financiamento de veículos dos principais bancos, incluindo os bancos das montadoras.