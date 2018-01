Financiamento de veículos cai 16,7% no primeiro semestre

São Paulo - O número de veículos novos e usados que foram adquiridos por meio de financiamento caiu 16,7% no primeiro semestre deste ano ante igual intervalo de 2015, para 2.258.655 unidades, informou nesta segunda-feira, 18, a Cetip, que compila os dados das instituições financeiras que operam no País.

Somente em junho, o número total de veículos financiados foi de 389.765 unidades, queda de 12,3% ante igual mês de 2015, mas alta de 3,5% ante o mês de maio. As contrações nos financiamentos acompanham o fraco ritmo na venda de carros no Brasil, uma vez que, historicamente, algo entre 50% e 60% das compras de veículos são financiadas.

Mais uma vez, as unidades usadas tiveram melhor desempenho que as novas entre os automóveis leves. No primeiro semestre foram financiados 1.269.706 de autos leves usados, recuo de 7,5% em relação ao mesmo período de 2015. Já as vendas a crédito de carros novos somaram 521.727 unidades, queda de 30% na mesma base de comparação.

Para o gerente de Relações Institucionais da Cetip, Marcus Lavorato, apesar da queda de 30% dos financiamentos de carros novos no semestre, os dados do mês de junho por dia útil mostram um discreto avanço de 1%. "Esse resultado pode dar sinais de que o mercado interrompeu a trajetória de queda", escreveu, em nota enviada à imprensa.

Já entre as modalidades de financiamento, o crédito direto ao consumidor (CDC) teve queda de 1,4 ponto porcentual nos seis primeiros meses de 2016 e a participação passou para 79,5%. O consórcio baixou 9,8% ante o primeiro semestre de 2015 e representou 17,5% do total financiado. As transações com leasing ficaram estáveis na comparação anual e somaram 1,4% do total. Outras modalidades representaram 1,6%.